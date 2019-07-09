五月天近日喜訊連連！繼最新演唱會電影《五月天人生無限公司》勇奪2019年上半年全台華語片票房冠軍，接著又推出〈瘋狂世界〉20週年版MV，9日更宣布新片將於8月在全球多個國家、地區的NETFLIX平台上架，成為該平台的首部華人演唱會電影，讓世界超過1億4800萬訂閱戶隨時隨地都能「打卡上班」。

該片超乎身臨其境的視聽感受成功吸引數萬粉絲觀影，作為首部登陸NETFLIX的華語演唱會電影，不但將提供4K畫質，也提供杜比全景聲的聲音格式，讓畫面音效都更佳逼真、細膩，歌迷更能隨時隨地都彷彿置身演唱會。相信音樂更表示該版本將加入「特別驚喜」，讓進過影院的觀眾再度打開小螢幕一探究竟。

電影選取了五月天巡演「五月天LIFE人生無限公司世界巡迴演唱會」122場的精彩瞬間，將這場歷時1年半、橫跨4大洲、全球55大城市超400萬人的狂歡盛況完美再現，並且採用好萊塢頂尖技術力求還原最逼真的演唱會現場，打造出最無與倫比的沉浸式視聽體驗。更加入了全新劇情，影帝黃渤、梁家輝助力五月天的奇幻英雄世界觀：五月天化身超級英雄「第五分隊」拯救世界！

(中時 )