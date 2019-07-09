板橋區黃男長期虐待68歲老父，去年間命令父親「半蹲」遭到拒絕，一氣之下持木柄鐵鎚朝父親頭部、臉部及四肢猛敲數十下，見父親倒臥血泊後仍不肯罷手，直到父親懨懨一席，才自行打電話報警，事後還辯稱是「爸爸自己不小心」，新北地院今依殺害直系血親尊親屬罪，判黃男無期徒刑，可上訴。

判決指出，黃男曾考取中醫師執照，平時以診治為業，高齡68歲的父親因車禍動了2次腦部手術，身體狀況不好，去年10月14日上午11時許，黃男體罰父親半蹲，父親不從，一氣之下從餐桌抽屜找出木柄鐵鎚，持鐵鎚木柄端及鐵製端側面，朝父親頭部及四肢狠擊，導致父親前額、頂部、臉部及脖子30多處嚴重挫裂傷和大面積出血傷。

黃男見父親倒在血泊中一動也不動，四肢冰冷，才驚覺事態嚴重，自行打電話報警，父親送醫後仍因嚴重腦震盪導致嘔吐且嚴重出血，搶救後不治身亡。

訊問時黃男謊稱，當時兩人在爭奪鐵鎚，父親不小心受傷，他沒有要殺死父親的意思；黃男律師也辯稱，黃男事後後自行報警，可見他並無殺人犯意，且父子倆平日相處良好，本案僅是過失致死。

新北地院審酌認為，黃男經常對父親咆哮或體罰，犯罪手法殘忍，有違人倫，且犯後否認犯行，不思悔改，今依殺害直系血親尊親屬罪判黃男無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

(中時 )