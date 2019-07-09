雲林縣北港鎮扶朝農地重劃區內「後溝中排」為扶朝里及水埔里主要排水系統，該區於1986年辦理重劃至今已超過30年，立委蘇治芬因此爭取500餘萬元排水改善經費，9日邀農田水利處人員會勘，將於近期內完成工程發包。

立委蘇治芬關心北港地區農地排水，9日邀農委會農田水利處處長謝勝信、縣議員蔡岳儒、北港鎮民代表許玉明、前北港鎮長張勝智等人，前往北港鎮扶朝農地重劃區會勘。

蘇治芬表示，重劃區內的「扶朝中排」已獲相關單位補助564萬元，並由雲林農田水利會展開設計及工程發包，外另旁邊支線也將估算後一併辦理改善，以期排水系統能發揮更大效能。

一行人隨後前往北港市區華勝路會勘「竹圍中排」、「北港中給」廢除水道案，蘇治芬指出此案排水、給水流經北港市區，水利會早已沒有在使用，卻造成住戶出入不便與影響地方發展，當地居民不斷陳情廢除。謝勝信當埸允諾協助辦理。

(中時 )