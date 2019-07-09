台南一名國中科普社團老師遭家長控訴傳猥褻訊息給女兒，台南市政府教育局2月18日啟動調查，但該師藉故不接受調查，將依性別平等教育法裁罰，且得連續處罰到出席為止，鑒於該師行為已踰越專業倫理，全案釐清前將通令全市暫停聘用該師，呼籲該師盡快出面，若調查屬實，也將通報為不適任教師。

教育局長鄭新輝今天下午會同該校校長召開記者會說明此一性平案處理過程，鄭新輝重申，對於性平案件不隱匿、不包庇、不拖延，有案就查，屬實即罰原則，要求各校落實。

他說，教育局今年2月18日獲通報，立即請學校依性別平等教育法進行查處，惟這名社團老師藉故不出席接受訪談，當事人也不願出席接受調查，以致未能完備調查流程。教育局也到校了解整個調查過程，是否涉及隱匿及拖延，務必讓本案水落石出，決不讓教師對學生做出任何傷害。

面對外界質疑調查尚未出爐、老師也拒不配合，難道教育局拿該名老師沒輒？他強調，針對這名老師持續不配合調查，將依性別平等教育法第36條第4項辦理裁罰，且得連續處罰，直到此師出席為止，將先開罰1萬，希望對方盡速出面釐清案情。此外，在老師尚未澄清前，也將通令各校暫時停聘用該師。

教育局也呼籲民眾，如有相關案情資訊，請逕洽申訴專線06-2959023(愛．救我．救你．愛生）或申訴信箱[email protected]。

該校校長表示，1月31日晚上10點多收到女學生家長傳簡訊，指學校有師生不正常關係，要跟校長說明，雙方約2月1日下午3點碰面。女學生父母雖來訪，但到校後卻只諮詢性平事件處理流程，並未談細節。

2月18日，教育局接到警方通報，校方再度跟家長聯繫，到校根據性平法規，提到家長有權利同意或不同意接受調查，請家長回去考量，之後收到家長回文，不接受調查，理由則是提供簡訊內容足以證明一切。

教育局則是在2月18日上午接獲警察局電話，稱該所學校課後社團疑似有「師生戀」，學校接到後就通知校長，當天即進行校安通報。3月5日學校主動啟動調查，8日則接獲家長反映學校隱匿、強迫簽署不接受調查同意書，教育局9日立即啟動調查，但了解後發現與事實有出入。

教育局強調，今天主動打2通電話聯繫家長，分別為上午10點多、中午12點多但都沒接，下午1點多再傳簡訊，但截至傍晚都未接到家長回電或回訊。教育局也拜託家長勇於站出來說明、釐清，此外，針對家長所述通報有無延遲，或要求家長簽署不同意調查等細節，教育局也會針對校方有無隱匿調查，若屬實也絕不寬貸。

(中時 )