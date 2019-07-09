民眾抱怨委託營運商合約結束後，原購買的體驗券一夕變廢紙。（巫靜婷翻攝）

通霄鎮立游泳池自今年4月9日委託廠商合約到期後，正式交由通霄鎮公所營運，近日民眾反應持先前購買的體驗券，卻被游泳池人員拒收，讓民眾怒批數十張票券瞬間變為廢紙，鎮長陳漢志緊急滅火表示，消費者權益不會因營運方更換而損失，即日起可拿舊券到泳池兌換新券使用。

民眾在地方臉書社團抱怨，稱日前想到鎮立游泳池游泳，拿原先購買的體驗券卻被拒收，指出前泳池營運商合約結束前，曾要求持票券的民眾登記姓名、電話和剩餘張數就可繼續使用，況且票券上也沒寫使用期限，如今說不能用就不能用，一夕間全變廢紙；文章一出，引起諸多共鳴。

鎮公所指出，前委託營運的廠商4月9日結束合約，並在今年1月於官方臉書上公告，請民眾盡速將剩餘票券使用完畢，在3月15日前讓民眾登記剩餘數量方便統計，合約結束後，前廠商依前例認為剩餘票券的成本應由公所概括承受，但經過一番討論後，前廠商願意將舊券收回，並購買新券讓民眾兌換。

陳漢志表示，游泳池交還公所營運後，票券由公所販賣，新券1張50元，國中以下學童登記學校、姓名、座號即免費，但教學活動仍有收費，舊券半年內可到泳池兌換新券，呼籲民眾把握時間兌換；由於公所尚在訂定「委託買賣辦法」，原則上鼓勵民眾先到公所買票，若實在不便，泳池現場也有便民代售服務。

(中時 )