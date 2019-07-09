頭份傳出市內首起秋行軍蟲疫情，防疫小組畫定管制區噴藥觀察。（巫靜婷翻攝）

秋行軍蟲躲藏玉米梗葉中，啃食作物飽餐一頓。（巫靜婷翻攝）

蟲蟲危機尚未結束，苗栗縣政府農業處9日證實全縣第15起秋行軍蟲疫情發生於頭份興隆路附近1處玉米田，受害面積約0.05公頃，目前已配合中央政策實施第二階段強制噴藥防治工作，全面防堵秋行軍蟲擴散，農務科長蔡政新表示，相關藥劑費用及施藥人力工資將由防疫局負擔。

鄭姓民眾6日在臉書社團PO出數張蟲類照片，肥滋滋的蛾類幼蟲躲藏在玉米梗葉中啃食作物，一旁還有成堆的黃褐色卵塊，駭人畫面驚動頭份鄉親，民眾隨即通報防疫小組，農業處指出，8日上午已派員實地現勘採樣，9日結果出爐確認為秋行軍蟲，立即進行噴藥防治工作。

蔡政新指出，該案是頭份市的首例，也是全縣第15起疫情，除了頭份，6月8日起通霄、西湖、苗栗市、大湖、公館亦先後傳出疫情，其中大湖案件數最多，迄今共有5起，面積最大則落在苗栗市嘉盛里，共0.4公頃受害。

蔡政新表示，由於秋行軍蟲生長快速，成蟲四處飛散導致疫情擴大，銷毀農田的防治效益已不彰，中央在6月18日起啟動第二階段強制噴藥防治工作，現在只要發現疫情皆以噴藥處理，管制區外畫定緩衝區，加強巡查植物上是否有卵塊幼蟲，相關藥劑及噴藥工資均由縣府彙整代墊後，統一向防疫局請款。

(中時 )