總統蔡英文11日將展開自由民主永續之旅，全程12天11夜，拜訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，並過境美國紐約與丹佛，預計22日中午返抵國門；並在台灣時間21日上午於美國丹佛舉行媒體茶敘。 這是蔡總統上任出訪以來首度在美國舉行記者會茶敘，過境規格大提升。

此外，總統府公關室主任張文蘭今公布這次出訪致贈邦交國元首的伴手禮，多以台灣相關主題為創作發想，有台灣獼猴、台灣黑熊、台灣水牛等8項藝術品。

這是蔡總統上任後第七次出訪，過境美國也是規格最高的一次，過去蔡出訪美國最多停留一晚，剛開始還不能當地採訪，最近兩次都開放在美國隨行採訪。這一次，總統府更規劃讓總統與隨行媒體團在美國舉行記者會。

這次出訪伴手禮，例如《綻放》將贈送給海地總統摩依士，這項作品是傳遞人與大自然的連結，呼應摩依士總統過去身為農業企業家，上任後努力推動農業永續。

《台灣黑熊》是聖克里斯多福及尼維斯總督席頓贈禮，這項描金彩繪水滴瓶作品希望藉由台灣黑熊之美，向席頓總督分享永續發展及尊重生命之美的重要。

至於《菩提心》，是致贈給聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯，本作品由生漆製成，其為純植物性的天然資源，又稱為「液體黃金」。

《昂首闊步－台灣水牛》則是以台灣水牛代表勤僕並會追逐自己的夢想，昂首闊步的現在台灣人

蔡總統此行第一站拜訪的邦交國是海地，預計到海地先賢祠獻花、參加在海地先賢祠花園廣場舉辦的台灣商品展開幕典禮，隨後會晤海地總統摩伊士雙邊會談，參加海地國宴。

總統此行也拜訪聖克里斯多福及尼維斯的尼維斯島，成為首位到訪尼維斯島的中華民國統，並與尼簽署「技職教育暨職業訓練合作協定」；在聖文森時將與當地留台校友及台灣獎學金受獎生座談，並在國會發表演說、參觀台聖合作計畫成果展。

到訪聖露西亞，總統將參觀香蕉出口集貨中心的作業，並在國會發表演說，參加「聖露西亞政府廣域網路」計畫第二期啟動典禮。

這次訪問團成員包括總統府祕書長陳菊、副秘書長劉建忻、國安會秘書長李大維、副秘書長蔡明彥、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長吳新興等部會正副首長、立法委員管碧玲、羅致政、趙天麟及企業人士。

(中時 )