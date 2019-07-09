金大成立國際暨兩岸事務處，積極推動境外學生招生。（金大提供）

以邁向國際化為目標的國立金門大學，境外招生人數持續成長，展現往新南向國家努力的亮眼成果，也為來自海內外的青年學子，打造多元學習，蓄積國際移動能力的好環境。

校長陳建民指出，金大為招募優秀海外學子前來就學，數度深入新南向國家，不僅參與教育部與海聯會舉辦的馬來西亞高等教育展，與當地主要大學締結伙伴關係，也積極展開海外招生工作。

在海外僑生方面，金大今年錄取9名新生，其中4人來自馬來西亞，2人來自印尼，香港、澳門、阿根廷則各有1名。另在國際學生方面的招生也有好成績，不僅與印尼多所國立大學成為伙伴學校，並錄取該國11名碩士班新生以及15名優秀的大學部新生。另有2名越南學生即將進入金大研究所深造。他們的專業選擇以資工系、企管系、都景系、土木系等系所為主。

金大指出，該校已邁出「國際化」的重要一步，除將原負責國際事務的「中心」升格為「國際暨兩岸事務處」之外，並積極推動境外學生招生。至於在陸生招生部分，因受限於國家政策與分配機制，未來將以持續爭取單招或增加陸生配額為目標。

(中時 )