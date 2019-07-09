新網路頻道「創意油管」邀集各領域紅人攻佔網紅市場，主持人小禎《一個人系列》分享減重秘辛、藝人嘎嘎《街頭好聲音》為素人歌手開闢舞台、愛紗《愛亂玩》分享日本好玩新鮮事。

嘎嘎不僅是節目主角，還身兼剪接，目前忙於預定9月面世的新專輯。問及戀情，他苦笑說：「我24小時裡有20小時在工作，沒時間預心儀對象，剩下4小時在睡覺！」還頻求饒「有的話我一定會告訴大家的！」他對「想幾歲當爸」沒特別想法，「這得看緣分」，而對於「先有後婚」的看法，他謹慎說：「安全最重要。」傳他被拍到和友人去吃壽司，他表示沒這回事，一旁的DJ宗華義氣接話：「那是拍到我吧！」

愛紗坦言也會想再談戀愛，但對於對方的條件「不會刻意去做什麼期望要求」。同為頻道主持人的命理老師謝沅瑾為他們解籤，抽到「『音』緣天註定」他與搭擋主持人DJ宗華；愛紗抽到的籤是「離開心更寬」，讓她不禁大笑。

她在第一集中節目中邀請了小邰，愛紗用中文傳訊息，小邰卻用高超日文回訊，她親手準備了日式卡通便當，很擔心不合小邰胃口，但小邰把便當吃光光，讓她感覺「好貼心！」在節目中她會告訴大家「日本女生到底腦袋在想什麼？」她喜愛戶外活動，也想挑戰極限運動，但隨即說「節目要溝通一下！別太快安排！」

小禎還將分享沙拉瘦身餐與健身，剛從巴黎回來的她還將分享當地購物心得，愛女Emma在接近青春期唯一的「小叛逆」是挑食，除此之外溝通良好，拿了小禎舊衣服穿還笑「媽有這麼小過嗎！？」讓小禎直翻白眼。她抽籤抽到「越瘦桃花越多」，笑說「女生要知道怎麼對自己好！」

活動最後儀式階段，主持人邀請各YouTube頻道主持人，一同甘下象徵「同甘共苦」的苦瓜蜂蜜特調飲料。企圖想蓋過苦瓜味的愛紗，立刻拿起蜂蜜狂加，讓小禎忍不住笑說：「我今天早上才運動了一小時，不要害我變胖！」

(中時 )