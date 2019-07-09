直播歌唱比賽節目《決戰17唱》，本週進行特別企劃「畢業生踢館賽」上回踢館賽後，證明校園臥虎藏龍，這次再請3位曾參賽唱功厲害的選手coco可可，卓里，米亞及一位踢館大魔王男團SpeXial主唱的明杰把關，迎戰四位應屆畢業生挑戰。

明杰（左起）、許書豪、納豆。（圖／決戰17唱提供）

SpeXial主唱的明杰，這次特別應邀擔任把關的大魔王，難掩緊張怕輸心情，納豆說「明杰算是我認識的人當中自尊心前三高的，他沒辦法接受輸這件事，我真的很擔心能不能讓他來比」由於是壓軸的對戰，前3組關主都成功把關，納豆激勵他「你要好好守住，因為前面3位都守住了，如果你守不住，就會成為我們這道高牆唯一的缺口喔！」明杰看向場邊經紀人「先幫我把一萬塊準備好啊」他緊張到已經打算輸了自掏腰包支付獎金。

對戰的踢館大學生有淡江周興哲封號的Syun，展現吉他自彈自唱結合兩首中英文歌曲，明杰在場邊看得坐立難安猛喝水，忍不住抱怨拔腿想逃「那麼強！那麼穩！我先不要錄了啦」明杰選唱楊宗緯的〈那個男人〉應戰，演唱時評審討論熱烈，小樹和劉偉德都對他的選歌提出意見，平時常接觸他們知道明杰唱歌音域和技巧都是有的，感嘆他怎麼選了這種主持後接著唱情緒轉換極具挑戰的歌，許書豪準備講評，明杰突然唱起〈別再叫我哥〉，先搶著幫許書豪打歌博取好感，劉偉德和小樹在一旁卻喊「你剛怎麼不唱這個就好，這比較適合你！」幸好最後評分明杰分數險勝成功把關。

資深女星潘麗麗的女兒米亞（右）也是魔王之一。（圖／決戰17唱提供）

把關關主之一米亞，選唱李千娜的〈查某囡仔〉，因為這首歌的MV女主角正是她的媽媽，米亞的媽媽是歌仔戲女演員潘麗麗，米亞向媽媽保密未告知她自己這次比賽中要用這首歌迎戰，米亞展現技巧純熟台語唱功，受到3位評審一致誇讚，Street Voice音樂頻道總監小樹說「我這樣講好像會得罪人，我真的覺得你有幾句，唱得比原唱還要好，那音色句子之漂亮的」結果米亞獲得平均90.3高分成功把關擊敗對戰的大學生。

(中時電子報)