北市警交通大隊針對市內上、下午尖峰時段車流量大增，常因貨車裝卸貨違規停車，妨礙車輛通行，甚至危及用路人安全，因而於今年上半年度加強違停貨車取締工作，今後仍將持續這類告發工作，以創造友善安全的用路環境。

交大表示，為給予用路人安全使用空間，減少因貨車裝卸貨違規停車，影響民眾通行權益及安全，市警局已責令各轄區分局於上、下班尖峰時段的重要路口，針對違停貨車派員巡查，半年來共執行取締貨車違規停車計6萬7,896件，今後將持續派員加強巡查取締。並應視民眾反映、交通流量及事故發生率等狀況，適時機動彈性調整勤務規劃，以創造安全友善的用路環境。

交大特別籲請貨車駕駛人，若需裝卸貨停放車輛作業時，仍請遵守停車相關規定，尋找卸貨停車格位，或將車輛停放於無違的適當處所，切勿為貪圖便利違規停車，影響大眾用路安全及停車秩序，共同為北市道路交通環境盡份心力，以維護交通順暢。

(中時 )