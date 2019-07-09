第十一屆「拍台北」電影劇本徵選收件截止倒數 20 天！台北市電影委員會廣徵關於台北的神話寓言與愛情故事，只要編撰成90分鐘電影劇本，就有機會爭取歷年新高獎金60萬元，曾參與該計畫的知名導演紛紛給予編劇勉勵，第一屆首獎得主《南方小羊牧場》導演侯季然表示：「寫劇本是一個卸下重擔的過程。只有那些特別疼痛的人，會使盡全力，把心裡的故事寫出來。」

《共犯》導演張榮吉同樣期許每個編劇都能讓自己的作品有綻放舞台：「不論台北是你熟悉或陌生的城市，透過你的眼，找到你的觀點，終究可以在這城市裡，用影像說出屬於你最動人的故事。」

該活動還曾開發《帶我去月球》、《藍色項圈》等劇本，近日更有佳作積極開發跨媒材敘事體驗，如《搜查瑠公圳》於剝皮寮歷史街區推出「台灣在地懸案IP開發計劃展覽」，結合VR沉浸式影片、密室逃脫遊戲、桌遊等活動，深獲好評。「拍台北」電影劇本徵選29日截止報名。

(中時 )