黑帽男對著路邊機車「空幹」，讓美眉看了直呼噁心。（徐養齡翻攝）

超噁心！新竹市護城河旁鬧區8日出現1名黑帽男子，疑似公然掏出重要器官，對著停在巷內的多台機車坐墊來回猛搓，過程全被女車主目擊，嚇得不敢上前取車，網友建議她報警處理，否則不知道還有多少座墊要遭殃。

女騎士表示，8日下午1點，她與朋友到市區吃個飯，將車停在附近小巷子，停車時黑帽男就在現場一輛機車旁邊，還用奇怪的餘光看她，當下覺得怪怪的，與朋友會合後，轉身看到黑帽男從第1台機車一直「這樣動作」到後面。

她說，由於動作實在噁心，她正想走回去牽車，但此時黑帽男已經走到她的車旁邊，她和朋友都是女生，不敢直接過去，只好等黑帽男走掉才敢去把車移走，「真的是很可怕又嚇人的畫面！」

黑帽男不雅舉動被女騎士PO上網，引起大批網友熱議，由於事發地位於人潮洶湧的大同路、復興路商圈地帶，不少網友看了直呼「好可怕」、「變態」，不過也有人懷疑黑帽男的奇怪動作，也可能是要撬開車廂偷東西。

同行女性友人直接挑明說，該名黑帽男摸著槍磨蹭，很噁心！而且他不時會沾東西在別人座墊上，然後再換下一台車，不是在敲車廂，完全就是特殊癖好的變態！

轄區警方對此表示，男子若有公然裸露下體及公然自慰行為，已涉及《妨害風化罪》嫌，民眾機車座墊若有所損壞，則可能進一步觸犯《毀損罪》，民眾可據證向警方報案，轄區也將加強巡邏，避免類似事件發生

(中時 )