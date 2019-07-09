2019年拿坡里世界大學運動會今天再傳回捷報，余艾玟與郭冠廷在射擊空氣手槍混雙賽16比10擊敗強敵南韓隊，摘下射擊賽第三金、中華代表團第五金，距離賽前設定的七金目標愈來愈接近了。

中華射擊隊在這次世大運表現相當亮眼，截至目前為止3金2銀1銅，女子不定向飛靶劉宛渝奪得代表團首金，緊接著楊昆弼又在男子不定向飛靶險勝對手，中華代表團單日進帳雙金。

余艾玟和郭冠廷在冠軍戰碰到南韓組合，雖然郭冠廷一開始不穩，連續被對手得分，但隨著余艾玟的穩定發揮，加上郭冠廷也逐漸找回手感，兩人不但追回劣勢，更率先取得14比8聽牌優勢，第12回合南韓隊取勝，比賽來到關鍵第13回合，郭冠廷射出全場最高10.8分，一舉擊敗南韓隊，最終以16比10獲勝。

確定獲勝的瞬間余艾玟和郭冠廷都鬆了口氣，並且高舉雙手慶賀，場邊觀戰的體育署競技組長洪志昌也露出了笑容，同時也展現出中華射擊隊在最近幾年來培訓的成果。

(中時電子報)