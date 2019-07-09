國片《緝魔》充滿大膽刺激元素，除了高價打造一具真人等比例女屍，更高難度拍攝長達近3分鐘的一鏡到底動作場景，考驗莊凱勛和施名帥的演技，莊凱勛雖直呼困難，同時大呼過癮：「花一整天就為了雕琢這顆鏡頭，對演員而言，真是太幸福了。」尤其他和施名帥默契十足，「2人共演就像兄弟合作，演起來格外輕鬆。」

莊凱勛在片中奮力制伏嫌疑犯。（華映娛樂提供）

莊凱勛至今仍難忘該場戲，「我下車打嫌犯，然後將他銬在車裡打他，抽菸再離開，這個很長的鏡頭，技術要求非常高，要配合很多環節。」不僅需要攝影師精準的運鏡技巧，演員也要立刻表現到位，「人為的及非人為的因素都要掌握到，真的演得很過癮。」

施名帥與莊凱勛近年皆靠著作品口碑奠定出實力派形象，施名帥笑言：「我們上次合作是2010年了，我演留級生，莊凱勛竟然是演我的老師！」8年後再度「尬戲」，「默契還是在，很有火花，話不用多說，點點頭或是一個眼神，就知道我們在幹什麼！」

該片是莊凱勛的第16部電影，他視為個人事業的重要階段，不但為此調整出全新的表演狀態，更感受到對作品的責任感，「壓力很大，要扛起作品、演出，還有扛票房，覺得自己長大了，也感受到整個電影團隊都在齊心努力完成這件事，會覺得很感動。」電影8月16日上映。

(中時 )