「台灣大王」王柏融9日碰上一向打不順手的千葉羅德海洋，前兩次打擊都打成二壘滾地球出局，6局下嘗試側身滑接藤岡裕大擊出的左外野飛球，結果球打在身上變成二壘打，大王還因滑接時撞到右肩，該局尚未結束就被教練團換下。

王柏融4月底曾因拉傷被移出一軍，到5月中才復出，這次受傷狀況還不明朗，看起來應不算嚴重。此役打完前6局，大王所屬的北海道日本火腿鬥士以1比6落後給羅德。

(中時電子報)