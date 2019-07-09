日職》滑接未果撞到右肩 王柏融傷退 19:342019/07/09 中時電子報 李弘斌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王柏融防守左外野時因傷退場。（中央社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「台灣大王」王柏融9日碰上一向打不順手的千葉羅德海洋，前兩次打擊都打成二壘滾地球出局，6局下嘗試側身滑接藤岡裕大擊出的左外野飛球，結果球打在身上變成二壘打，大王還因滑接時撞到右肩，該局尚未結束就被教練團換下。 王柏融4月底曾因拉傷被移出一軍，到5月中才復出，這次受傷狀況還不明朗，看起來應不算嚴重。此役打完前6局，大王所屬的北海道日本火腿鬥士以1比6落後給羅德。 (中時電子報) #王柏融 #北海道日本火腿鬥士 #羅德 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》王柏融遭觸身球 近3場首度上壘 19:282019/07/05 體育 日職》王柏融跑回致勝分 用雙安結束12支0 18:382019/07/06 體育 日職》LamiGirls現身仙台 大王臉紅又驚又喜 18:502019/07/06 體育 日職》王柏融雙安秀美技 火腿橫掃樂天 12:532019/07/07 體育 體育熱門新聞 溫網》天王不老！男網3巨頭大戰將至 - 體育 中職》亞洲最強啦啦隊女神 下周又來全猿主場！ - 體育 NBA》名記：林書豪有機會落腳七六人 - 體育 韓職》人氣男星姜丹尼爾開球 粉絲快暴動了 - 體育 NBA》雷霆送走葛蘭特 省下3900萬美元 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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