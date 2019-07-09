一名陳姓男子日前帶著患有失智症的母親，從北捷台北橋站搭乘捷運前往公館站，當列車抵達東門站時，陳某發現坐在位置上的母親竟不知去向，趕緊向捷運警察求助，經警方調閱監視影像追蹤，發現陳母轉到板南線的忠孝敦化站下車，立即陪同陳某趕往找到陳母，讓陳某對員警熱心協助感謝不已。

北市捷警隊二分隊警員黃科竣日前在捷運東門站執勤時，遇到一名陳姓男子前來求助表示，他和患有失智症的母親，先前從捷運台北橋站上車，欲前往公館站,當列車到達東門站時，赫然發現其母親不在車廂座位上，他趕緊下車向員警求助，黃員詢問陳母穿著及特徵後，立即協請捷運公司通報各站及線上勤務人員加強協尋，並陪同陳男調閱沿線監視器。

結果發現陳母轉到忠孝敦化站下車，正當黃員陪同陳某焦急等候線上勤務人員回報，捷運人員在忠孝敦化站月台安心候車區旁，發現有一老婦呆坐在樓梯處，黃員請其先予安撫照料，並請傳送老婦相片確認為陳母無誤，隨後陪同陳某趕往忠孝敦化站與陳母會合，陳母見到兒子神情激動、熱淚盈眶，陳男對於警方熱心協助尋回走失的母親，深表感謝。

(中時 )