為了推動「台灣共和國自決創國運動」，80歲的前國策顧問黃華5月19日上午在台北車站大廳展開「甘地式絕食」行動，今下午，在民進黨團總召柯建銘的勸說下，已停止絕食，赴台大醫院檢查，結束52天絕食行動。

黃華原本行動會在超過20萬人登記領取「台灣共和國創國國民卡」後停止絕食，黃華曾表示，自己並不後悔，希望他的行動能夠喚醒台灣人，希望台灣人能夠有朝一日選擇手牽手向世界宣達：台灣居民創立台灣共和國了。

黃華開始絕食後第三天晚間，律師李勝雄與義光基督長老教會牧師、長老等為黃華洗禮禱告，黃華並受洗成為基督徒。

黃在台北火車站內廣場絕食，期間多位獨派人士前往探視，前行政院長賴清德也在初選期間到場關心，總統府秘書長陳菊與民進黨主席卓榮泰，則在黃華絕食 33天時探望；當時陳菊不斷詢問照顧黃華的人黃是否有好好補充水分，卓榮泰則彎下腰，對黃華說，一起來中央黨部，從長計議怎麼完成目標，好好討論一下好不好？不要讓大家擔心。

(中時 )