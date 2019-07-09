台灣休閒農業區旅遊人次及產值創新高！農委會主委陳吉仲今（9）日表示，去年有近2760萬人次遊客到台灣農村旅遊，創下108億元產值；由於休閒農業是政府預算投入可創造出更好收入的產業，明年起將維持投入2億元預算，今年下半年就會增加5000萬元，推出觀光體驗券及提升軟硬體設備，刺激國內外旅客消費。

農委會今日舉辦第2屆績優休閒農業區頒獎典禮，今年計有38區獲獎，其中苗栗縣就有8個休閒農業區得獎，成為最大贏家。農委會表示，自102年起，農委會每2年辦理評鑑1次，評鑑委員透過簡報詢答、實地現勘等方式，評比休閒農業區運作成效，今年更試辦秘密客訪查，提供委員評鑑參考。

陳吉仲表示，去年休閒農業區共有2760萬人次遊客，其中國外遊客有61萬人次，創造108億元產值，為全台93區休閒農業區、451家休閒農場帶來非常好的收入；今年休閒農業區預算原只有1億5000萬元，下半年將再投入5000萬元，其中2000萬元做觀光體驗券，刺激國內外旅客消費，3000萬元再提升所有軟硬體設備。

他並說，因為休閒農業是政府預算支出能創造更好收入的產業，故明年起預算將維持2億元以上金額，農委會也會跟交通部觀光局合作，將相關法規鬆綁，讓休閒農業區能創造更大產值。

陳吉仲指出，這次獲獎38個休閒農業區背後的成功故事，就是台灣在地生命力，他們將台灣美食、農業、在地文化結合休閒，絕對是消費者在其他國家看不到的，故希望能將休閒農業區的觀光旅客人數再往上提升。

(中時 )