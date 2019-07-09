警方查獲愷他命11包（1998.52公克）、混和毒品咖啡包964包（6990公克）、電子磅秤台及分裝袋1批。（實習記者陳志綸翻攝）

26歲張姓男子夥同4名同夥，利用音符圖案包裝袋，將毒咖啡進行分裝，企圖用可愛的外包裝吸引不同客群，8日遭新北市永和警分局及刑事警察局偵查第一大隊第三隊破獲，查獲逾8000公克毒品，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

據悉，張嫌利用音符圖案包裝袋，將毒咖啡進行分裝，企圖用可愛的外包裝吸引不同客群，此舉除了降低警方查緝的戒心，也希望可以藉此吸引暑期青少年購買，以獲取不法利益。

警方8日前往中和區查緝，逮捕張嫌等5名嫌犯，查獲愷他命11包（1998.52公克）、混和毒品咖啡包964包（6990公克）、電子磅秤台及分裝袋1批。

永和警分局呼籲，家長應多注意家中青少年的交友情形及零用錢花用狀況，及早灌輸拒絕毒品的概念，因暑期青少年容易透過打工、交友等機會接觸到毒品，毒品可能藉由可愛的外包裝，偽裝成危害不大的零食，讓青少年不知不覺中接觸毒品。

(中時 )