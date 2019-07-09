儘管演了許多角色，林柏宏坦言每次到開拍前一刻都還戰戰兢兢，想著如何演好劇中角色。（Esquire君子雜誌）

林柏宏逐漸有深刻體悟：做為一個演員，不可能對劇中人有百分之百的把握，必須去想像、形塑並全力感受角色。（Esquire君子雜誌）

林柏宏日前接受《君子雜誌》訪問，今年因《小女花不棄》成為許多少女的偶像，談起現實中理想型，他笑言林依晨或林志玲都可以，可惜2位前輩都已婚，他只好列出擇偶標準，也意外透露「戀母情結」，「我媽媽是大美女，不但很獨立，會開車喜歡學新事物，永遠充滿好奇心，這部分我跟她佷像。」不過他解釋是平日喜歡和家人相處，「我上升是巨蟹，年過30歲想追求對家的安定感。」

林柏宏在《花不棄》飾演霸氣痴情深愛著林依晨的男配角，為愛犧牲奉獻的精神讓他圈粉無數，但談到個人感情觀，他和角色看法不同：「談感情不要勉強自己，兩個人最好都在最舒服的狀態下，才是最好的愛情。珍惜所有身邊的人，珍惜所有緣份。」

對任何事情都有獨到見解，林柏宏笑言天份從「童年時尚」開始發揮，小學就會抹髮蠟、染髮膏，後來因校規不允許而中止。他更拒絕媽媽幫他打理，穿搭全靠自己，最欣賞窪塚洋介及余文樂，會參考明星造型，但他強調：「倒不會模仿別人怎麼穿，一向走我自己的風格路線。」《小女花不棄》將於8月在中天中視播出。

(中時 )