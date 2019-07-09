伊莎貝（右下順時鐘起）、盧卡斯、梅維爾和葛拉蒂亞發展4人戀曲。（可樂電影提供）

法國導演伊娃尤涅斯科（Eva Ionesco）來台宣傳新片《上流教育》，她二度邀請法國大滿貫影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）演出個人執導電影，不只讓對方挑戰「4P」，還和伊娃親生兒子盧卡斯尤涅斯科（Lukas Ionesco）大談相差40歲的母子戀，甚至有挑逗接吻、撫胸畫面，伊娃揭露影后的拍片尺度，更坦言最初曾遭伊莎貝質疑：「跟年輕男孩相戀很奇怪！」

就連兒子原本也想和伊娃爭取其他角色，但她成功用劇本說服2人，她表示兒子現實中容易緊張、衝動，在片中化身斯文藝術家，不只和年輕女孩有段青春戀曲，還需要和飾演資助者伊莎貝有許多親密互動，為此必須克服自身心情。

而伊莎貝看似在電影裡大膽上演4P場面，疑似袒胸露2點，伊娃表示其實是讓她穿上50年代流行的「假胸部」，並透露伊莎貝雖配合度超高，經常在軋戲期間抽空配合試裝、排練，也毫不在意女女吻等較具情色意味的動作，但還是有點「包袱」：「她確實不是很喜歡裸露身軀。」

伊娃11歲就被攝影師母親打造成知名裸體模特兒，陸續登上《花花公子》、《閣樓》，曾將故事翻拍為《她媽媽的公主》，如今自己又找兒子拍情慾戲，不擔心兒子未來後悔？她笑言兒子已成年，更是位專業演員，儘管此次背部全裸並露出翹臀，「但前面都有做好保護措施！不算是『全裸』演出啦！」該片12日上映。

(中時 )