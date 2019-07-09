詹江村稱讚館長有風度。（圖／中時電子報）

桃園市議員詹江村今稱讚館長很有風度，今天親自來訪道歉、放鞭炮，慶祝兩人成為好朋友。

詹江村（9）日晚間接受中時電子報專訪，詹江村說，館長很有風度，昨天直播結束後打電話來，第一句話就說「張大哥拍寫，就讓你罵」，詹江村說，當時脾氣還沒消，要求館長隔天當面道歉、放鞭炮，後來真的做到，就算兩人是慶祝變成好朋友，私下做朋友，化敵為友。

館長解釋說他最近壓力大，大家都針對他來，一個人應付很多人，有時無法求證，所以很抱歉，很多人一直找上他，盛名所累，他被搞得很煩。

詹江村也指出，黃國昌舉辦反紅媒活動，就是箝制言論自由，要反紅媒，應該也要反綠媒。詹說，其實媒體要看就看，不看就轉台，何必發起反紅媒，背後沒有操作，不要騙人了！政治政府退出媒體，才是真正言論自由！

對於鍾小平退出國民黨，詹江村認為很可惜，國民黨的派系需要改革，詹江村說他選擇留下來改革，不能讓國民黨繼續爛下去。詹也希望鍾小平回來吧！

詹江村也說，與韓國瑜是陸軍官校是前後期學長學弟，他說軍人就是越挫越強，韓國瑜每次被抹黑打壓，聲望反而上揚。

詹江村說，桃園淹水媒體都不報，高雄竟然沒淹水，大家也不報，「綠色執政淹水保證」，「治水預算」結果呢？效果在哪裡？錢呢？老百姓看了會生氣！桃園老車站淹水，蓄洪池稅都沒滿，這就是綠色執政淹水保證。

(中時電子報)