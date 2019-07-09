同樣揚言飛機餐加料，為何長榮朱姓機師被火速開除，郭姓空服員卻先停飛、報案再調查？長榮航空的舉動令外界不解。勞權律師蔡瑞麟點出關鍵，參加罷工的工會幹部犯錯，資方考量較多，沒有工會法第35條保護，看熱鬧的人就不一定了。

同樣是職場霸凌言語威脅，也都有飛安的疑慮，長榮對於朱姓機師祭出重懲，在開完人評會後，予二大過免職，有媒體曝光朱姓機師在長榮警衛的注視下完成離職手續的畫面，唯朱姓機師有14天可提出申訴。

反觀已承認要電爆中跳船的空服員，也放話要在機師餐加料的郭姓空服員，長榮認為有飛安之虞，先將她停飛調職地勤，再向警方報案，透過司法釐清真相。

長榮對兩者處置不同，勞權律師蔡瑞麟在臉書上分析，因為工會法第35條的保護，參加罷工的工會幹部，即使犯了過錯，長榮即使想下令開除，也會考慮很多。除非這個工會幹部的行為太離譜。蔡瑞麟並說，但其他沒有工會法第35條保護、看熱鬧的人就不一定了。

工會法保障的範圍這麼廣嗎？有網友提出質疑，「電爆」這種霸凌行為也就算了，可是「加料」就是飛安問題了，工會法會大到連飛安問題都可以cover嗎？蔡瑞麟解釋並非如此。不過，法律的認定是司法的權限，當事人要評估風險，工會幹部的風險比較高。

(中時電子報)