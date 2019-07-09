華仔和古天樂近日為《掃毒2 天地對決》一起接受港媒訪問，2人除了演員身份，更先後當老闆投資電影，古天樂提到華仔之前投資馬來西亞恐怖喜劇片《Hantu Kak Limah》，去年上映時竟破當地票房紀錄，古天樂直接向對方取經︰「這部你都中！有沒有搞錯，你是怎樣選中的？」華仔謙稱︰「都是運氣好！」

古天樂又追問︰「好厲害！但馬來西亞可以有鬼片嗎？」華仔笑言︰「可以，只是不可以有色情。」華仔投資經驗豐富，無論大製作或小成本電影都曾參與，他分享唯一訣竅︰「做老闆和創作是兩回事，只要涉及投資便有無形壓力，但始終在做自己很喜歡的事，沒這份壓力便沒有成功感。」

華仔是影壇出名的「勞模」，古天樂近年忙碌程度不遑多讓，還兼任演藝人協會主席，華仔不禁稱讚他：「他能讓新進演員或上年紀的藝人感受到溫暖，我覺得他做得很好！」古天樂謙虛回：「盡力而為。」並笑稱：「我再努力都不會唱歌，不要說寫詞，根本沒有這種天份。」華仔故意打趣：「我幫你舉辦（演唱會）！」古天樂嚇的趕緊連說：「不用了！」

(中時 )