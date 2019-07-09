美國漫威之父史丹李（Stan Lee）生前曾控告與他共同創立POW！娛樂公司的夥伴，該公司於2017年被賣給香港承興國際控股公司，未料承興國際控股近日也出現問題，根據美媒報導，公司創辦人兼董事長羅靜遭到政府當局收押，目前被刑事拘留在上海公安局楊浦分局，原因不明，仍須待官方公布，導致該公司今天一早股票暴跌85％。

POW！娛樂公司被稱為是史丹李的「圖書館」，擁有許多他的創作版權，但史丹李去年控告該公司執行長盛達菲（Shane Duffy）和共同創辦人吉兒錢皮恩（Gill Champion），除了盜用姓名、肖像權，也未向他揭露出售公司的細節，卻在2個月後選擇撤告，還表示雙方將會繼續合作，整件事啟人疑竇，但隨著史丹李於去年底離世，未再引起波瀾。

如今因香港公司負責人出事再度引起美媒關注，據港媒報導，承興國際控股在上周五收市後才公布，羅靜與董事兼財務總監姜紹陽已分別於上月20日、25日被拘留，但集團強調，日常業務營運及董事會職能均維持穩定，並未受上述事件的重大不利影響，會竭力確保集團持續營運且其股東及僱員的利益仍受到保障。

(中時 )