民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左）與黨籍縣議員葉國雄（右），一起向稻農王進民告知好消息，農委會已同意要保證收購在來米餘糧，補足收購價差至每百台斤800元。（謝瓊雲攝）

彰化縣一期稻作，因稻農搶種軟秈稻在來米，價格崩盤，農委會主委陳吉仲8日下午同意要補足秈稻收購價到每百台斤800元，月初就邀集農糧署官員到秀水會勘的立委柯呈枋獲悉後表示，樂見蔡英文總統注意到稻農的苦，呼籲農委會苦農所苦、付諸實行，勿只是為了選舉操作、拿穀賤傷農議題來消費農民。

蔡英文總統8日接見彰化黨籍民代、鄉鎮長，陪同出席的民進黨彰化縣黨部主委邱建富9日一早開記者會，親自前往田間向稻農王進民宣布喜訊，指今年崩盤的軟秈，糧商收購價每百台斤剩下700元，經總統關心後，農委會已同意補足價差至800元，保証收購在來米餘糧。

根據農糧署統計，去年彰化縣種植軟秈達3943公頃，占全台種植面積6737公頃的58％，若以今年超種700公頃計算，總種植面積約為4642公頃，每公頃產量1萬4000台斤，要補足每台斤100元價差，農委會將埋單近6500萬元。

柯呈枋表示，接獲農民陳情後，就立即致電農糧署長胡忠一，1日更請來農糧署官員到場會勘，要求收購價至少提高800元；農民天天到服務處問消息，但3日行文至今未獲答覆；他樂見總統和農委會終於聽見彰化稻農的心聲，但也忍不住問，難道都要向總統當面陳情才有用？

人在台北促銷彰化優質農特產的彰化縣長王惠美則說，非常感謝農委會聽到地方的聲音，稻農不用擔心血本無歸，也呼籲中央農政單位能夠多用點心思，在所謂的源頭管控及品質提升方面，如何輔導民眾轉作真的非常重要。

(中時 )