越南籍新住民李氏金線，遠渡重洋嫁至台灣後，家人一個接一個病倒，一家6口的生活重擔全落在她肩上。破舊的房子家徒四壁，屋頂漏水嚴重，勞工局2014年底經由下營區公所通報，與房屋修繕志工前往協助，讓李氏感受到台南最美的人情味，越挫越勇不離不棄的照顧一家老小，更獲選今年全國孝行獎。

李氏金線嫁到台南市下營區的夫家後，丈夫因腦瘤導致下半身癱瘓，公公接著中風，婆婆年事已高，還有兩名就讀國小的孩子。從事作業員的她每日天未亮便起床先幫丈夫更換尿墊及餵食、安頓好公婆起居、張羅全家的早餐、送孩子上學後再趕去上班。中午餐時段再趕回餵食丈夫，下班後再將所有的照護工作重複一遍，勞累不堪及身心俱疲是李氏每天的日常。

勞工局2014年底經由下營區公所通報，得知李氏一家居住環境惡劣卻無力維修，便偕同社會局及台南市木工工會幹部前往李氏家中進行修繕評估。由台南市木工工會志工們協助進行鐵皮屋頂及天花板更新、內部裝修及窗框整修；台南市泥水工會志工協助牆緣泥作及屋瓦修補工程；台南市油漆工會進行房屋及浴廁內部壁面粉刷工程，讓李氏一家終於有個能遮風避雨的家。

除了協助房屋修繕外，勞工局局長王鑫基有感於李氏一家生活相當困苦，故自2015年迄今，每一年都代表市長於過年前偕同大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會等理事長們至李氏家中致贈年節禮金，2017年更致贈李氏孩子們1台全新的筆記型電腦，讓他們在課業學習更迅速有效能。

雖然李氏的丈夫後來離開人世了，公公也在今年4月過世，但是在面對人生的挫折，李氏已學會樂觀，她不僅繼續照顧著高齡81歲的婆婆，無怨無悔地為家庭付出，兩名孩子更是她的動力，充分展現為母則強的韌性。

李氏金線說，自從嫁來台灣之後，陸續遇到許多善心人士，深深感受台南真的是個充滿人情味的地方，讓身在異鄉的她不再感到無助孤單。李氏堅定的說，現在她已把台南當成第二個故鄉，未來的她會更加努力。

(中時 )