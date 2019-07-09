中天專訪韓國瑜。

高雄市長韓國瑜今晚接受中天《新聞深喉嚨》專訪，韓國瑜暢談上任以來，提振高雄市經濟等大小事。

韓國瑜說，韓冰回台灣，就是過暑假，有人說韓冰千里救父？好像我被關起來！韓國瑜說，要黑韓衝著他來，不要對他家人，畢竟人心都是肉做的，要有同理心！

韓國瑜說韓冰被傳不是親生的，韓冰打來開玩笑說，她心情太沉重打擊，所以重感冒了，這是開玩笑，但政治這樣搞一點意思都沒有，小孩沒必要承擔這樣包袱，「黑韓衝著我來就好，男子漢大丈夫，別對我家人」。

他說，他現在生活跟少林寺和尚差不多，也不打麻將也不喝醉，很小的事，不曉得為何這麼多人關注。妻子李佳芬也都在做公益，只是不講而已。

對於市長官邸，韓國瑜說，他一人住太大未必方便，自己住小房子，三房兩廳，搞不清楚為何被放大，所以他邀記者來泡茶聊天，沒什麼神奇的。

至於雲林房子，韓國瑜說，17年前退休，太太買蓋好的中古屋沒問題，有問題就無法過戶了，旁邊籃球場拆掉，一切依法，不會有特權。妻子李佳芬心情多少受影響，但不會有特權，大家覺得有問題，自愛就拆掉了。

民進黨現在操作仇中反中，韓國瑜說，蔡政府做法，執政三年不認真，選舉一到搞衝突，特別向綠軍喊話，台灣兩隻腳是民主自由，兩隻手是握遍全世界，心是民所苦，用盡一切腦賺錢，會發現天不怕地不怕。民進黨就怕這怕那，馬英九也沒賣台，只賣水果。

韓國瑜也想幫台灣找到定位，下象棋時棋子下完就沒了，但塞子可以讓浴缸水存起來，泡完澡還是要留著。台灣要當塞子，就像二戰時瑞士與泰國一樣，都沒有受到戰火波及。

(中時電子報)