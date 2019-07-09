F-35主機身打造過程

建造飛機機身可能聽起來不是什麼大不了的事，不過F-35戰機承包商近日公布的一段影片將會改變你的想法。F-35是目前最紅卻也爭議最多的高科技隱形戰機，使用了碳纖維、複合材質與稀有金屬等先進材料，結合多種尖端的焊接工藝，整個打造過程非常複雜，因此必須藉助更多的先進設備與尖端技術。而F-35使用至今尚未在機身上出現結構性故障，正是來自於這種先進的工藝與技術。

據《大眾機械》報導，最近這段上傳到諾斯羅普．格魯曼公司(Northrop Grumman) YouTube帳戶上的影片，展示了公司如何利用高科技來協助幫助技師加速生產F-35聯合打擊戰機的中心機身。

諾格公司雖然沒有參與聯合打擊戰機的競標，但它還是得到了戰機專案的其中一部份合約。該公司為F-35生產隱形戰機的中心機身，今年2月份宣布已經製造了500具供F-35使用的高科技打造機身，公司表示在製造過程中使用了機器人、自動控制系統、虛擬3D影像和預測性自動化系統(predictive automation)。

建造F-35機身打造時使用的投影儀技術，技術員可以不用抱著一本技術手冊施工，技術訊息會直接投影在機身施工點位。（圖／諾格公司Youtube截圖）

該影片顯示出建造過程的內部情況，畫面中穿著白色連身衣的員工爬滿了明亮的白色機身組件。工人看起來像是用畫筆繪圖，手裡還拿著透明的瓶子──可能是刷塗粘合劑。

報導指出，最有趣的部份安裝在屋頂天花板上的投影儀系統。這個儀器直接將技術人員所需要的信息投射在機身上，例如某處需要上緊零件、某處工作順序如何、某處要使用工具附件等等，如此技術員不需要盯著一整套工作流程指令，而是由投影儀將訊息與數據直接投射在該進行工作的位置上。投影儀與工程師的工作站連接，由工程師監督整個工作流程，機身上有數百個（也可能是上千個）連接點，使用投影儀施工可以在極短時間內就調整操作指令。

報導說，過去察看飛機組裝流程圖時都會像是一場噩夢，由於人命關天，工程師與技術員必須努力解讀技術說明書上的文字含義以避免誤解。可以毫不誇張地說，雖然F-35飛行總時數才剛超過20萬小時，像這樣的先進製造工藝正是F-35至今尚未因結構性故障導致墜毀事故的原因。

(中時電子報)