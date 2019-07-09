美國海軍宣布MQ-8C「火力偵察兵」(Fire Scout)無人直升機，已達到初始作戰能力。海軍航空系統司令部（NAVAIR）表示，MQ-8C可偵察空中和海面的即時動向，也有足夠滯空時間。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，MQ-8是美國海軍委托諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman)設計的無人直升機，問世於2006年，原本僅提供短距敵觀察或是無線電中繼，因此早期MQ-8A體型小，僅有1.4噸。然而MQ-8C，則以原本的載人直升機貝爾 407做為機身，進行無人化改進，因此體型就大得多，在耐久性和有效載荷也更升一級，可提供長達12小時滯空盤旋。

MQ-8A無人直升機，體型還不算大。(圖/美國海軍)

貝爾407是著名輕型直貝爾206的4旋翼版，雖然是商用規格，但是軍用版本也相當受歡迎，就是著名的OH-58戰搜直升機，其中又以安裝桅頂觀測儀的OH-58D最有名。

First Unmanned Helicopter, MQ-8C Fire Scout

MQ-8C已飛行了1500多個小時，超過700架次，在阿富汗反恐作戰中，。在阿富汗，它被用來偵測與破壞簡易爆炸裝置的工作，並且與載人的MH-60海鷹直升機，也有相當好的協同工作的能力 。在接下來的幾年裡，諾格公司將會繼續生產MQ-8C，美國海軍的訂購數量是38架，主要部署在濱海作戰艦LCS上，較早期的MQ-8B不會汰除，會繼續在第5和第 7 艦隊的濱海作戰艦上操作。

(中時電子報)