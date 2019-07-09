雪莉過去常PO出激凸照片。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

25歲前f(x)成員雪莉自從4年前退團後就常放飛做自己，常在IG分享沒穿內衣照片的她，日前透露不穿內衣是因為不喜歡鋼圈，覺得對身體不好，更呼籲女性要做自己。最近女團MAMAMOO的23歲成員華莎在機場被拍到疑似也沒穿內衣，激凸現身，又引發話題，不同是這回有不少粉絲力挺，認為華沙此舉很帥氣。

雪莉過去常因不穿胸罩登上新聞版面，近來她多次親上火線回應，先回嗆更討厭網友視姦，之後也稱是因討厭鋼圈才不穿內衣，對她來說這是每個女生的自由，「內衣對我來說就像是裝飾品，有的衣服適合穿著內衣，有些不適合」，不應該為外界評價限制自己。最近剛推出單曲的雪莉，更透露在簽名會上遇到粉絲支持她，跟她說：「我也是NO BRA」，令她備感欣慰。

據《kpopstarz》報導，MAMAMOO的主唱華莎最近被拍到穿了緊身白色T恤現身機場，親切的她還向周遭的粉絲打招呼，但往下一看疑因沒穿內衣胸部曲線全露，但華莎不太在意，仍開心的和眾人聊天，成為繼雪莉後第二位在公眾場合沒穿內衣的偶像，網友則回應：「看起來很帥氣」、「很好的轉變」、「女藝人的行為對普通女性會有重要的影響」。

(中時電子報)