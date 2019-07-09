瑞莎與胡宇威為FENDI首度同台，演繹2019秋冬男女裝系列。穿上卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前操刀的最後一季作品，瑞莎除了感動，也開心這次出席活動終於不再是「一個人」，「又跟帥哥、又穿FENDI，我真的很感動！」會不會擔心老公Mike吃醋？她笑說：「我還沒跟他講，吃醋？不會啦！」
瑞莎受訪時換上綠色薄紗長洋裝，表示自己喜歡透視感的服裝，小性感又復古，堅持當媽後性感尺度不縮，「（尺度）一樣，以好看為主。」七夕、父親節將至，她去年就送公公一個FENDI包，這次考慮再買一個送給老公，順便自用，「當然啊！我們東西都是共用。」
剛從紐約回台的胡宇威雖然還有時差，但直呼穿上FENDI感覺像是變了一個人，「知道這是老佛爺最後一季設計，設計俏皮也很有內涵與意義。」他對Baguette與搭配的可拆卸框套很有興趣，認為充滿機能性又實用，「很像彈匣，還可以放耳機，對我很有吸引力。」
FENDI 2019秋冬男女裝充滿老佛爺精神與二元、透視手法，看似硬挺的白摺裙其實由柔緩的烏干紗、綢緞製成；透明西裝有著明顯剛性線條。1981年老佛爺設計的Karligraphy字體「FF Logo」，也應用在絲綢連身裙印花與肩背包等配件上。Baguette包延續2019春夏重新回歸的氣勢，新款Baguette女包多了可拆卸的外筐套配件，更添機能性。Baguette也推出首款男包，多款尺寸與材質，不僅男性，勢必也女性收藏者難以抗拒。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。