剛參加完紐約電影節的胡宇威還深受時差之苦，精神略微疲勞，然而看到FENDI秋冬新品讓他眼睛一亮 。FENDI Karligraphy針織衫15萬5000元，FENDI深色格紋西裝褲2萬4500元，FENDI深色格紋西裝外套5萬6000元，FENDI Karligraphy深棕色皮鞋3萬7500元。（羅永銘攝）

瑞莎接下來將去美國1個月，與家人一起工作兼度假。FENDI 白色蝴蝶結設計襯衫3萬7500元，FENDI設計短裙5萬4000元，FENDI設計西裝外套15萬2000元，FENDI FFRAME白色長靴5萬4000元，FENDI Karligraphy側背包6萬3000元。（羅永銘攝）

FENDI KAN U FENDI KAN U側背包，10萬6000元。（FENDI提供）

FENDI Baguette與配件筐套，一組10萬6000元。（FENDI提供）

FENDI男士BAGUETTE REGULAR，7萬7000元。（FENDI提供）

瑞莎與胡宇威為FENDI首度同台，演繹2019秋冬男女裝系列。穿上卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前操刀的最後一季作品，瑞莎除了感動，也開心這次出席活動終於不再是「一個人」，「又跟帥哥、又穿FENDI，我真的很感動！」會不會擔心老公Mike吃醋？她笑說：「我還沒跟他講，吃醋？不會啦！」

瑞莎受訪時換上綠色薄紗長洋裝，表示自己喜歡透視感的服裝，小性感又復古，堅持當媽後性感尺度不縮，「（尺度）一樣，以好看為主。」七夕、父親節將至，她去年就送公公一個FENDI包，這次考慮再買一個送給老公，順便自用，「當然啊！我們東西都是共用。」

剛從紐約回台的胡宇威雖然還有時差，但直呼穿上FENDI感覺像是變了一個人，「知道這是老佛爺最後一季設計，設計俏皮也很有內涵與意義。」他對Baguette與搭配的可拆卸框套很有興趣，認為充滿機能性又實用，「很像彈匣，還可以放耳機，對我很有吸引力。」

FENDI 2019秋冬男女裝充滿老佛爺精神與二元、透視手法，看似硬挺的白摺裙其實由柔緩的烏干紗、綢緞製成；透明西裝有著明顯剛性線條。1981年老佛爺設計的Karligraphy字體「FF Logo」，也應用在絲綢連身裙印花與肩背包等配件上。Baguette包延續2019春夏重新回歸的氣勢，新款Baguette女包多了可拆卸的外筐套配件，更添機能性。Baguette也推出首款男包，多款尺寸與材質，不僅男性，勢必也女性收藏者難以抗拒。

(中時 )