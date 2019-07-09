長榮空服員罷工落幕，但風波並未因此平息。日前工會幹部郭芷嫣在LINE群組放話要電爆落跑空服員，更不滿有機師批評工會，揚言要幫該機師食物「加料」，對此郭芷嫣今(9日)凌晨PO文認栽，證實為自己所言，然而長榮公司的回應也讓網友不寒而慄，直說「長榮這次玩真的」。

郭芷嫣在LINE群內的發言遭流出，瘋傳網路，工會原本表示「本人無霸凌意圖」，並指出郭芷嫣身分遭冒用，懷疑為假消息，然而郭芷嫣凌晨PO文認了，強調自己的確說過「加菜」，但依舊強調自己無霸凌意圖，也因為情緒激動，脫口說出「entree要被加料的人」，郭承認自己行為不當，深感抱歉。

但長榮公司對此回應「不予置評」，強調已經到蘆竹派出所報案，將繼續等待警方調查，結果出爐再依相關法令與管理規則辦理。

對此網友也直說「長榮這次玩真的」、「完全不給台階了」、「這應該走定了吧」、「工會每次都被打臉耶」、「怎麼公司一去報案馬上就承認了」、「工會幹部根本都是豬隊友」。

(中時電子報)