老菸槍雙人組。（Super Chill Events提供）

英國電音盛宴「Creamfields奶油田」三度登台，請來「流行電音神團」老菸槍雙人組（The Chainsmokers）坐鎮，且地點首度辦在大台北都會公園，勢必於今夏再創電音趴全新體驗。

老菸槍雙人組除在全球擁有超高人氣外，也締造了3首單曲在音樂串流平台Spotify播放次數達10億次、11首夯曲在YouTube共80億次點閱率的傲人紀錄。兩人去年三月在南港展覽館舉辦專場演唱會，吸引萬人朝聖。目前以DJ、製作人及歌手身分全方位發展的他們，今年推出多方跨界合作的全新迷你專輯《World War Joy》，與澳洲搖滾天團「到暑五秒」(5 Seconds Of Summer）、美國當代饒舌歌手Ty Dolla $ign及歐美新生代小天后碧碧瑞茲莎（Bebe Rexha）等人合作單曲，每首新曲都被譽為「列入無限循環播放歌單」。

此外還有荷蘭「派對國歌製造機」W＆W、「迴響貝斯神童」Slushii、阿曼嫡傳子弟兵「硬派trance小天王」 Andrew Rayel、 「勸世壞小孩」Ben Nicky、首位華人百大DJ Carta、「高顏值轟炸機」 Dannic及其他新星輪番上陣。

「Creamfields Taiwan 2019」9月7日登場，門票將於7月11日下午13時00分發售，地點僅限全台7-ELEVEN ibon網站及便利生活站機台，票種分為一般GA票與VIP票。早鳥一般票GA為2,800元、早鳥VIP票3,800元;預售一般GA票分兩階段販售，票價分別為3,200元／3,400元、預售VIP票分兩階段販售，票價分別為4,000元／4,200元;現場一般票GA為4,000元、現場VIP票 5,000元，將於演出前十天公布是否販售。

(中時 )