食藥署今公布，Claire、JoJo Siwa、City Color旗下的眼影、粉餅、修容盤等疑似含有石綿成分。其中，Claire、JoJo Siwa未輸入國內，國內流通的City Color修容盤、打亮產品即起進行預防性下架，具體下架數、販售通路仍待掌握。食藥署呼籲民眾，若購入相關產品，應立即停用，以免造成健康危害。

食藥署醫粧組簡任技正黃維生表示，食藥署日前接獲美國、加拿大所發佈的化粧品警訊，國內製造的「Claire's Eyeshadows」、「Claire's Compact Powder」、「Claire's Contour Palette」、「JoJo Siwa Makeup Set」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight」疑似含有石綿成分。其中僅City Color在國內流通，其餘均外銷國外。

下架的產品批號，分別為「Claire's Eyeshadows 08／17」、「Claire's Compact Powder 07／15」、「Claire's Contour Palette 04／17」、「JoJo Siwa Makeup Set S180109」、「City Color Cosmetics Contour Effects Palette 2 Contour, Bronze, Highlight S1603002／PD-C1179」。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，國際癌症研究機構（ IARC）將石棉歸類為一級致癌物質，意即在人體上具致癌風險。台大醫院皮膚過敏及免疫科主治醫師蔡呈芳表示，石綿對人體造成的危害以吸入問題居多，暴露後將造成肺部病變。另有研究指出在女性私密處附近塗抹，將導致卵巢癌風險。化妝品本身的量不多，若含有石綿，透過皮膚吸收的機率不高。

黃維生表示，石綿為化粧品禁止使用成分，檢出含禁用成分者，可依《化粧品衛生安全管理法》，處新台幣2萬元以上5百萬元以下的罰鍰，得按次處罰。情節重大者，得處1個月以上1年以下停業處分，或歇業、廢止許可證。目前食藥署正與台南衛生局進行調查，一旦確認產品有安全疑慮，將進行回收。

食藥署提醒民眾，若購入相關產品，應立即停用。購買化粧品時，應慎選來源清楚、標示完整的產品。如發現產品標示不全，使用後產生不良反應，可至衛生福利部「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」，或撥打專線02-66251166-6401進行通報。

(中時 )