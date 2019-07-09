據韓聯社報導，南韓外交部9日表示，南韓外交部雙邊經濟外交局局長金希相將訪美，於11日在華府會見美國國務院國際金融發展司司長羅蘭·德·馬塞勒斯。雙方是否會討論日本對韓採取經濟報復措施一事，引人關注。

鋻於日本近日採取的經濟報復措施可能給南韓經濟乃至美國企業造成影響，預料雙方可能討論相關問題。南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希最快將於下周訪美，韓美此前將繼續就經濟報復問題進行協調。另外，雙方還將借此次會議討論韓美經濟問題，籌備預計於年底舉行的韓美高級別經濟協調機制。

南韓政府還將向國際社會積極闡明，日方因不滿二戰南韓籍勞工索賠案判決結果而採取經濟報復措施的不妥之處，力爭取得美國等國家的支援。經濟報復導致韓日矛盾升級，料將給韓美日合作帶來負面影響。

南韓政府還將向各駐外外交機構發放書面資料，強調日方攪亂國際經貿秩序的後果將殃及南韓乃至全世界。

另據《朝鮮日報》9日報導，日本警告南韓會限制半導體等核心材料後的本月2日，川普政府一位高官說：「包括2015年韓日慰安婦協議在內，為了調和惡化的韓日關係，美國在幕後肯出手擔負責任，是因為韓日兩國都要求美國擔任調節者這一角色。而現在和那時候不同。」該高官表示：「韓日應自行解決本次矛盾。」

美國國務院針對最新浮現的韓日矛盾，公開表示稱：「美國專注於更加強化和韓日兩國進行三方合作上」，但該官員所表達的川普政府的心聲為：「韓日都不願意，美國就無須出面」。

美媒4日報導稱，韓日間的不和，在川普政府保持沉默的狀態下陷入了危險局面。史丹福大學的教授表示：「美國一直理解，位於東北亞的兩個美國的主要盟國間緊張的關係，是對美國國家安保利益的威脅」，「川普政府辜負了該責任」。

不同於往日，美國猶豫調節者角色的背後，有不在乎「同盟」和「多方外交」的「川普式外交」。不喜歡「多方接近」的川普，對G20或是北約（NATO）也毫無興趣。所以他對美國的核心盟國韓日有無矛盾也不關心，也不重視對韓美日三國間合作的必要性。

華府一位亞洲專家說：「文在寅總統和安倍首相都因本國的國內政治原因，而不急於解決本次韓日間的矛盾。因此很難期待能早日解決該矛盾」，「面對要召開美朝無核化實務協商的狀況下，當下的韓日關係對美國是一種負擔，所以最後美國還是要出馬」。

(中時 )