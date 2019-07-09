南投縣議員莊文斌，已經擔任8屆縣議員，本屆選舉吊車尾當選連任；不過，由於他的胞兄涉嫌在選舉前，以每票500元向選民行賄，檢方提起當選無效之訴。南投地院審結，判決莊文斌當選無效；莊文斌則表示，別人賄選與他無關，一定提起上訴。

(中時 )