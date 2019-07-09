胞兄涉賄選 地院判南投縣議員莊文斌當選無效 21:312019/07/09 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣議員莊文斌，已經擔任8屆縣議員，本屆選舉吊車尾當選連任；不過，由於他的胞兄涉嫌在選舉前，以每票500元向選民行賄，檢方提起當選無效之訴。南投地院審結，判決莊文斌當選無效；莊文斌則表示，別人賄選與他無關，一定提起上訴。 (中時 ) #文斌 #當選 #縣議員 #胞兄 #地院 也許您會感興趣 推薦閱讀 金錢豹消費後撿屍 男賠60萬還要坐牢 17:532019/07/05 社會 陳登科分屍妻 桃地院判死刑 21:152019/07/05 社會 曾成功預言蔡英文當選總統 命理師：3人有「帝王相」 21:562019/07/05 政治 屏縣議員蔣月惠咬女警 遭起訴 23:052019/07/05 社會 同樣貧病 偷吃茶葉蛋判3月 偷喝羊奶免刑 15:082019/07/07 社會 假扣押影響醫院運作 國仁醫護屏東地院抗議 17:542019/07/08 生活 不滿遭影射利用弱勢 屏縣議員蔣月惠提告 18:072019/07/08 社會 為母討債失手殺人 二審改判18年 04:102019/07/09 社會新聞 改選完成!李采儒當選南投美容業工會理事長 11:292019/07/09 生活 「張冠李戴」判決書主文 監察院今彈劾橋頭地院法官張俊文 16:222019/07/09 政治 政治熱門新聞 英粉哭哭！韓民調大勝蔡兩位數 - 政治 她接到國民黨民調電話 反應竟讓網友笑瘋 - 政治 台南登革熱警訊發送全台他開嗆！蘇貞昌躺槍 - 政治 展決心 王金平脫黨參選定了？ - 新聞 郭台銘暗批韓國瑜不理智？朱立倫神回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。