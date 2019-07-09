音樂總監尼爾斯威斯特曼。（粘耿豪攝）

藍人樂團的演出常常會有料想不到的創意橋段，與台下觀眾進行密切互動。（粘耿豪攝）

藍人樂團的演出常常會有料想不到的創意橋段，與台下觀眾進行密切互動。（粘耿豪攝）

睽違10年再度來台的藍人樂團，9日在台北國際會議中心再次帶來風靡全球的互動式創意音樂表演。藍人樂團的演出常常會有料想不到的創意橋段，與台下觀眾進行密切互動，演員亞當厄多斯（Adam Erdossy）與音樂總監尼爾斯威斯特曼（Nils Westermann）昨下午彩排接受媒體訪問時就公開，想被選上台的民眾必須具備哪些條件！

亞當說：「其實也沒有一定條件，很隨機，我們都是看當下的感覺。不過表演者一定會傳遞出肢體訊息讓觀眾收到，像是眼神的接觸等等，當然，渾身充滿能量、在發光的人，會比較容易被我們看到！」亞當2006年加入樂團，認為表演讓他回到最純真的狀態，「像個小孩一樣，跟觀眾分享那份純真與喜悅。」至於花多少時間準備，他解釋由於表演受到場地、觀眾的影響，每一次演出都不一樣，「我認為永遠沒有完美的表演，所以只能盡量準備到最好的狀態。」

樂團對於音樂的選擇相當嚴謹，對尼爾斯而言，靈感來自生活，「每一件事的啟發，盡量勉勵自己看到與別人不一樣的事，像是水管也能成為表演的一部份。」他認為藍人樂團的音樂不是一首一首歌，而是加總起來的一整場秀，「是我們與觀眾一起創造的一段旅程。」這次來到亞洲與台灣表演，樂團也會適當地融入當地音樂，讓表演更加貼近觀眾。

藍人樂團2019世界巡迴台北站，即起至14日接連8場於台北國際會議中心演出。

節目名稱： 藍人樂團2019世界巡迴-台北站BLUE MAN GROUP WORLD TOUR -TAIPEI

主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司、時藝多媒體

演出地點：台北國際會議中心大會堂 演出時間：

2019／7／09(二) 19：30

2019／7／10(三) 19：30

2019／7／11(四) 19：30

2019／7／12(五) 19：30

2019／7／13(六) 14：30 ＆ 19：30

2019／7／14(日) 13：00 ＆ 17：00

票價： 800／1200／1600／2000／2400／2800／3200

購票請洽： 寬宏售票07-7809900 www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

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