隨著諸多大咖球星在自由市場找到新東家之後，不少華人球迷都在關切林書豪的下一支球隊會在哪裡？如今知名的NBA記者Steve Kyler在個人推特上寫著：七六人正在尋找替補控衛，林書豪、尚波特與拉金是他們的目標人選。

For the 2019 CBA Practicum @SportsBizClass — our 76ers group is looking for a backup guard — considering Iman Shumpert, Jeremy Lin and Shane Larkin — Steve Kyler (@stevekylerNBA) 2019年7月8日

Best free agents remaining...



PG: Jeremy Lin

SG: Justin Holiday

SF: Kelly Oubre

PF: Kenneth Faried

C: Pau Gasol (or Nenê) — HoopsHype (@hoopshype) 2019年7月8日

林書豪與暴龍的合約在球季結束後就正式分道揚鑣，暴龍至今都沒有表達出留人的意願，導致外界盛傳他有可能加入大陸CBA。

不過，林書豪憑藉著在NBA打滾多年的經驗，雖然現在已無法擔任球隊先發，但在替補席上依舊可以發揮穩定軍心的功效。

《HoopsHype》今天在官方推特上列出目前自由市場上五個位置實力最強的球員，控球後衛的人選就是林書豪，得分後衛是賈斯汀哈勒戴(Justin Alaric Holiday)，小前鋒是烏布雷(Kelly Oubre)，大前鋒是「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)，中鋒則是保羅蓋索(Pau Gasol )或是奈內(Nenê)。

Steve Kyler點出七六人的替補控衛最理想的三位球員中林書豪名列其中。對於七六人而言，林書豪確實是不錯的選擇，主要原因是他能擔任班西蒙斯的替補，因為七六人的替補控衛麥康奈爾已加盟溜馬，所以急需在板凳席上找到合適人選，而林書豪如果能順利前往費城，他也能夠獲得足夠的出場時間，進而找到自己應有的價值。

(中時電子報)