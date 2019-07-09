Youtuber健人蓋伊找來日本AV天王清水健，傳授6個最好的性愛動作，教導大家如何在性愛體位中正確且省力地讓雙方更舒服，且能更持久達到性愛的美好，當中清水健也透露他最愛的兩個體位姿勢，就是第一招與第三招。

第一招：正常式

第一招：正常式。（圖／翻攝自Youtube）

清水健表示，大家做正常位時，上方的人如果把手放在下方的人腰上或床上，都會造成力量的浪費或是姿勢的不正確，所以要把手放在對方的膝蓋上，或是單手放在對方的肩膀上，自己的肩膀也是不要動，只有髖骨周圍在動，就能持久省力，還能訓練到核心肌群。如果前後搖晃，最容易疲勞。

第二招：側位

第二招：側位。（圖／翻攝自Youtube）

要從正常式轉變成側式時，可以抓住對方膝蓋和肩膀的關節，轉過來可以更輕鬆，且流暢又有安全感。

抓住對方膝蓋和肩膀的關節，轉過來更輕鬆。（圖／翻攝自Youtube）

第三招：背後式（清水健版本）

第三招：背後式。（圖／翻攝自Youtube）

清水健表示，一般人總會把手放在對方的腰上，但這樣其實是很沒有效果的，可以將雙手放在對方肩膀上，對方可以往上抬頭看，並把對方的腳放到自己的腳內，這樣也能完全不費體力，當手放在對方肩膀上時，更能調整對方的角度，可以頂到G點再更深入進去。

將手放在對方肩膀，可以調整角度，更能深入G點。（圖／翻攝自Youtube）

第四招：騎乘式

第四招：騎乘式。（圖／翻攝自Youtube）

騎乘式有分成兩種，一種是女生坐在上往前後搖擺，另一種則是女生蹲在上面，下面的男生搖動。清水健推薦第一種女生動的方式，他表示女生將手放在男生的胸或肚子上，然後女生肩膀也不要動，只用髖部搖動，而男生的手也要扶助女生的髖部輔助搖動，下方的男生千萬不要跟著一起搖，因為這樣可能會徒勞無功。

擁抱騎乘式，下方男生動就好，上方則不動。（圖／翻攝自Youtube）

還有一種擁抱騎乘式，上方女生抱住下方男生，上方不用跟著動，上方只要享受就好，清水健表示下方的男生可以多做一些臀推運動。

第五招：火車便當

第五招：火車便當。（圖／翻攝自Youtube）

清水健表示，在做火車便當時要想像自己是一棵樹，他曾舉起120公斤的人，所以80公斤的肌肉健人蓋伊他輕鬆應對。訣竅就是把雙方的脖子跟脖子近距離貼近，重心一致不浪費力氣。

火車便當的體位，雙方脖子要靠近才能重心一致。（圖／翻攝自Youtube）

第六招：SEXERCISE（一邊做愛一邊運動）

第六招：SEXERCISE（一邊做愛一邊運動）。（圖／翻攝自Youtube）

女方瑜珈式抬腿，男方則扶地挺身壓在上面，有點搞笑的體位，兩人都能運動到，還能互動。但清水健也表示，這個體位趣味性大於實用性。

清水健親授【6個最好的性愛動作】讓女伴舒服又幸福的訣竅

(中時電子報)