歐姓保全員熱心協尋，被美籍旅客盛讚是台灣最美風景。(楊宗灝翻攝)

一名美籍旅客日前搭乘機場捷運，不慎在A1台北車站遺失裝有超過10萬元美金的手持包，心急如焚求助機場捷運旅客櫃台，剛好遇上拾獲前來招領的歐姓保全員，大讚是台灣最美風景。

歐姓保全員回想當時經過，在機場捷運A1站地下2樓詢問處旁，撿到1個手持包，轉交給站務人員檢查，打開一看發現其中都是現金，還有護照、信用卡等。正準備廣播招領時，失主美籍旅客就前來詢問。

保全及站務人員當下「完璧歸趙」，讓旅客十分感動，盛讚台灣人誠實美德，是最美麗的風景。

(中時 )