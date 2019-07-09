機捷保全拾金不昧 被讚台灣最美風景 21:182019/07/09 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 機場捷運歐姓保全員拾獲美籍旅客遺落手持包，其中有超過10萬元美金。(楊宗灝翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐姓保全員熱心協尋，被美籍旅客盛讚是台灣最美風景。(楊宗灝翻攝) 一名美籍旅客日前搭乘機場捷運，不慎在A1台北車站遺失裝有超過10萬元美金的手持包，心急如焚求助機場捷運旅客櫃台，剛好遇上拾獲前來招領的歐姓保全員，大讚是台灣最美風景。 歐姓保全員回想當時經過，在機場捷運A1站地下2樓詢問處旁，撿到1個手持包，轉交給站務人員檢查，打開一看發現其中都是現金，還有護照、信用卡等。正準備廣播招領時，失主美籍旅客就前來詢問。 保全及站務人員當下「完璧歸趙」，讓旅客十分感動，盛讚台灣人誠實美德，是最美麗的風景。 (中時 ) #旅客 #風景 #機場捷運 #捷運 #最美 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙鴻填息首日 差二毛達陣 04:102019/07/05 證券．權證 新普迎旺季 Q3獲利可望更上層樓 04:102019/07/05 證券．權證 習川會休兵協議 台股基金表現可期 04:102019/07/05 投資理財 被問感情 63歲美魔女陳美鳳哀怨吐男人通病 00:332019/07/07 娛樂 北捷驚現黑衣男持刀？捷警：是摺扇 10:412019/07/07 社會 資金避風險 不動產理財比重升 04:102019/07/08 投資理財 無懼貿戰逆風 精品基金H1靚 04:102019/07/08 投資理財 傳承韓國美容保養秘方一試就圈粉 告別肌膚水逆期 09:592019/07/09 美妝 最佳助攻手 川普盯上越南 催化台商入柬 04:102019/07/09 財經要聞 中美貿易戰緩 特別股擁利多 04:102019/07/09 投資理財 社會熱門新聞 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 登革熱警訊烏龍爆浪費公帑 疾管署：業者義務 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 全國都開山里 台大教授讚政府：貼心！ - 社會 曾冤被質疑醫德 綠島唯一女醫辭職了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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