南投縣優質農特產促銷 13、14日向山遊客中心登場 21:112019/07/09 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣農會將於7月13、14日，在日月潭向山遊客中心，舉辦2019年南投縣百香果、紅龍果、葡萄農特產品展售，及紅龍果鳳梨盃優質水果評鑑頒獎，現場還有音樂饗宴及魔術表演，縣府歡迎全國民眾參觀選購，品嘗當季水果的新鮮好滋味。 (中時 ) #南投縣 #農特產 也許您會感興趣 推薦閱讀 看漫畫祭心閱讀拿獎金 南投FUN一夏 04:092019/07/07 地方新聞 南投三和游泳池 國中以下學生暑假免費入場 19:422019/07/07 生活 投縣招考88教師 創近年新高 04:102019/07/08 地方新聞 「2019海外華裔青年英語服務營」正式開課 15:352019/07/08 生活 南投捕捉星空IG攝影比賽倒數中 首獎可獲兩萬元獎金 17:582019/07/08 生活 南投星空IG攝影比賽 7月14日截止 20:272019/07/08 生活 南投星空季徵圖 最高獎金2萬元 04:102019/07/09 地方新聞 李采儒高票當選南投縣美容業職業工會理事長 眾望所歸 16:542019/07/09 生活 消費500可抽豪宅 台中購物節10日開跑 17:192019/07/09 生活 南投縣衛生局心理及口腔衛生業務獲全國優等獎 20:282019/07/09 生活 生活熱門新聞 郭芷嫣認栽 公司回應讓網友嚇壞：長榮玩真的 - 生活 幫老外擦屎崩潰？朱學恒爆「南崁小辣椒」黑歷史 - 生活 為何長榮機師遭開除空姐還要調查？勞權律師這麼說 - 生活 梅雨季結束雨竟下不停!專家揭驚人原因 - 生活 長榮空姐放話對機長加料 郭芷嫣：是我說的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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