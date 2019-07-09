南投縣農會將於7月13、14日，在日月潭向山遊客中心，舉辦2019年南投縣百香果、紅龍果、葡萄農特產品展售，及紅龍果鳳梨盃優質水果評鑑頒獎，現場還有音樂饗宴及魔術表演，縣府歡迎全國民眾參觀選購，品嘗當季水果的新鮮好滋味。

(中時 )