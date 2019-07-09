《出發騎幻島》由阿松(右)帶著9歲兒子紀昀希(左)搭檔主持。

OS桑阿松(紀竣崴)帶著9歲兒(紀昀希)共同主持公視親子節目《出發騎幻島》，除了騎車環島考驗體力之外，阿松直呼：「這一趟路程我在主持人跟爸爸的角色兩邊不斷拉扯，真的超掙扎！」但也對一起搭檔主持的兒子表示肯定：「其實昀希有遺傳到我不怕生的特質，他去到哪裡都很自在、也很快融入，這對外景節目來說是蠻重要的特質。」

談到為何從《食尚玩家》最強幕後配音轉到幕前，阿松坦言：「之前忙到很常不在家，其實對太太感到很愧疚，也比較對不起兒子，昀希大概4歲後才比較認識爸爸。」回想兒子4歲前自己大部分時間都在出外景，還要在公司寫稿配音，錯過小孩很多的第一次，加上發現女兒1歲左右逐漸開口講話時，每次看到自己都是叫媽媽，阿松感嘆：「我當下赫然驚覺因為妹妹生活中沒有接觸到爸爸，所以毅然決然轉到幕前，改成接case的方式，現在就有比較多時間可以陪老婆和孩子。」

第一次主持兒少節目就帶兒子一起上工，阿松對兒子的表現頗為讚許：「他不太怕鏡頭，可能因為小時候我們常用手機或相機拍一些生日、節日祝福影片，就會教他5.4.3.2.1之後才能開始說話、要先想好要講什麼，所以他比較有錄影的概念。」不過也坦言，畢竟昀希還是孩子，有時候玩起來稍微不知節制，我們就發展出「悄悄話」模式，這樣比較能在掌控錄影流程與親子溝通之間取得平衡。

《出發騎幻島》為公視新製親子環島實境節目，從台灣最北端的富貴角出發，分成三段接力完成單車環島之旅，每段也各自再邀另外2組親子檔加入。7月5日起每週五晚間6點於公視頻道播出。

(中時 )