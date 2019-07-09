據《朝鮮日報》9日報導，近日來，南韓方面關於日本的經濟報復不僅會打擊位居首位的半導體和顯示器行業，還可能會阻礙氫能汽車、電池、機器人等未來科技產業發展的擔憂聲越來越大。而在技術開發和搶占先機的競爭激烈的新產業領域，研究開發（R＆D）所必需的原材料、零部件大部分為日本產。如果日本下月將南韓從「白名單國家」中除名，加強戰略物資的出口限制，尖端材料、零部件很有可能會毫無遺漏地成為限制對象。

南韓政府今年初提出的未來核心戰略「氫能經濟」，如果沒有日本產的碳纖維是無法實現的。氫能汽車的核心在於儲存易爆氫氣的「氫氣罐」，而這其中要用到的材料正是碳纖維。日本的東麗（TORAY）和三菱人造纖維在該領域位居世界第一、二位。南韓中堅企業ILJIN綜合素材雖生產氫氣罐，但碳纖維全部依賴日本進口。如果日本禁止出口碳纖維，現代汽車一輛氫能汽車都生產不出來。

未來產業之一的機器人產業也面臨同樣的情況。在機器人的四肢中起到關節作用的核心零部件——減速器，實際上由日本的哈默納科公司壟斷。不僅是在機器人領域投資了數千億韓元的南韓NAVER公司，美國、德國、以色列的主要機器人公司也都與該司建立了合作關係。

如果日本擴大出口限制，製造這種最高完成品的韓日間製造業的分工體系很可能會打破。據南韓貿易協會稱，去年南韓進口的產品中，對日依賴度超過50％的品類共計24種。如果日本將南韓從給予「友邦」出口免許可特惠的白名單國家中除名，上述品類大部分將以可能被用於軍事目的為由而限制出口。

日本的出口許可品類範圍廣泛，根據日本政府的解釋都有可能被指定為出口限制對象。

西江大學教授鄭玉賢（音）表示：「全球供應鏈是以各國的分工體系為基礎構建起來的」，「解決問題需要國家之間的商議。」

(中時 )