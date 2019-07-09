教養方式因人而異，沃西基屬於勇敢放手的「貓熊媽」。(擷圖自沃西基IG）

「虎媽」蔡美兒（Amy Chua）的教養書《虎媽的戰歌》曾經紅透書市，但現在有另一位媽媽被稱做「貓熊媽」，強調「放手」的教養哲學，她的3個女兒各個傑出，其中一位還是YouTube執行長。教出兩位CEO、一位教授，「貓熊媽」沃西基卻說：「她們要當全職家庭主婦也無所謂，只要開心就好。」

78歲的沃西基（Esther Wojcicki）目前仍在加州的高中教授新聞學，教師資歷長達35年。就像虎媽一樣，她也出書談教養，出版社冠上「貓熊媽」封號，馬上能聯想那種無為而治、懶洋洋的風格。

其實總結起來就是「放手」二字。沃西基3個女兒，5歲開始自己走路上學，懂得算數後，沃西基下放一筆預算，讓女兒們自行規劃購物。不想學樂器沒關係，沃西基任由3個女兒在音樂路上半途而廢。老三耶魯大學畢業後一度想當保姆，沃西基不表示意見，讓她自己想通後改變心意。

大女兒是YouTube執行長蘇珊．沃西基（Susan Wojcicki）、二女兒珍娜．沃西基（Janet Wojcicki）是小兒科教授、三女兒安．沃西基（Anne Wojcicki）創辦DNA檢測公司23andMe，並擔任執行長。老大、老么都在全球百大富豪名單中，是全美最富有的女性之一。

相對於虎媽的威權、高壓，與強力掌控，沃西基認為對兒女的控制只能到14歲，「尊重孩子的想法與喜好，否則溝通的門就關上了，而這時候正是他們最需要你支持的時候。」這本新書中，她總結出5個主要法則，如果取英文字首，剛好能組成Trick（妙計）這個字。

1. 信任（Trust）

沃西基認為教養都從信任開始，當家長對自己為人父母所下的決定有自信，才能信任孩子的選擇。

2. 尊重（Respect）

尊重孩子的自主性與獨立性，每個孩子各有所長，家長的責任是滋養這份天賦，不管這天賦是什麼。

3. 獨立（Independence）

孩子的獨立建立於深厚的信任與尊重之上，越早學習自我控制與責任感，越能面對成長後的挑戰。

4. 合作（Collaboration）

鼓勵孩子參與討論、決策，甚至自訂規矩。不再只告訴孩子該怎麼做，而是詢問他們的看法，一起解決問題。

5. 慈愛（Kindness）

我們往往對越親密的人越嚴厲，父母經常忘了最基本的慈愛，這包含感謝、原諒，以及設身處地著想等等。感受到這份情感的孩子，才懂得對別人好。

資料來源：Daily Mail、People、Forbes、Time

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(中時電子報)