行政院長蘇貞昌今天出席「第2屆政府服務獎頒獎典禮」時表示，隨著時代進步，公務員也須與時俱進，他並舉例，柑仔店轉型成便利商店後，無論從商品擺設、人力服務、時間效力，都比以往進步。因此，政府機關也應加緊腳步，用心改變、提升服務，讓團隊更接地氣。

蘇揆指出， 他身為公務員子弟，深知公務員的辛勞與心情，現代公務員不僅要「服務」民眾，且要「便民」，以民眾需求為優先。他恭喜各受獎機關單位，也感謝得獎同仁為民服務。

蘇揆表示，他擔任屏東縣長時的48個月，屏東縣府就有39個月獲得省府評比行政效率第一名。他當台北縣長時，就提出「假日門市」觀念，要求各單位落實，例如在假日辦活動，服務不打烊。他指出，平溪第一次舉辦天燈活動時，不到5千人的鄉村，一下湧進幾千人，道路塞車、垃圾一堆，因此他馬上改變做法，往後由縣府舉辦，以縣府層級規劃交通運輸、垃圾清運及天燈施放地點。

蘇揆並指出，台北縣地廣人稠，卻只有9個地政事務所，烏來鄉親要到新店地政事務所才能申請謄本，金山、萬里鄉親則要到淡水申請。隨著科技普及，鄉公所讓機關作業科技化，各事務所可直接連線、電子簽章，民眾從此不必再奔波。

蘇揆進一步舉例，柑仔店轉型成便利商店後，無論從商品擺設、人力服務、時間效力，都比以往進步，早期只販售架上商品，到現在提供收受網購商品、郵寄快遞、影印等多樣化服務，服務比政府機關多元。因此，政府機關也應加緊腳步，用心改變、提升服務，讓團隊更接地氣。

國家發展委員會表示，本屆政府服務獎由中央與地方政府共推薦177個機關參選，由國發會邀請學者專家評選出30個服務績優機關。得獎機關重視民眾關心的事，堅持並努力追求創新，值得其他機關效法，藉此擴散政府優質服務，帶動政府整體服務升級。

(中時 )