上周三國民黨最後一場政見發表會結束後，各界更加關注國民黨初選可能的結果。據媒體在國民黨政見會後所做的最新民調顯示，在藍白綠「三腳督」的情況下，國民黨不管是由郭台銘或韓國瑜出線，目前支持度均領先蔡英文3個百分點以上，而柯文哲支持度則持續落後當老三。而政見會後的國民黨內支持度，韓則以29.5%領先郭的28.0%。

國民黨初選最新民調！ 韓國瑜皆大勝郭台銘

據《ETtoday新聞雲》在國民黨政見會結束後7/8~14所進行的電話與簡訊調查顯示，在假設台北市長柯文哲參選的「三腳督」情況下，藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，當國民黨派出郭台銘，與民進黨的蔡英文、白色力量的柯文哲競逐時，3人的支持度排序為郭台銘34.8%、蔡英文31.7%、柯文哲15.1%，蔡英文、郭台銘人二人支持度又再出現互換序位，而柯文哲支持度則持平。

而如果國民黨若是由韓國瑜出馬，與蔡英文、柯文哲競逐時，3人的支持度排序為韓國瑜38.4%、蔡英文33.0%、柯文哲16.5%，韓國瑜支持度同樣反轉領先蔡英文成為第一，而柯文哲一樣位居第三。

報導說，相較於前次6月20日的調查結果，當郭台銘對上蔡英文及柯文哲，郭台銘支持度上升2.9%，而蔡英文支持度則下降3.3%，因此郭台銘又反轉領先蔡英文3.1%。若同樣與前次6月20日的調查結果比較，當韓國瑜對上蔡英文及柯文哲，韓國瑜支持度明顯回升6.5%，而蔡英文及柯文哲支持度則分別下降3.6%及3.0%，因此韓國瑜將領先第二名蔡英文有5.4個百分點。

此外，國民黨總統初選電話民調已在7月8日開始執行至14日，最快在7月15日結果出爐便可確認提名人選。ETtoday調查發現在國民黨人選方面，郭台銘的支持度從28.2%略降0.2個百分點到28.0%，而韓國瑜則從25.7%略增3.8個百分點為29.5%，因此韓國瑜追上郭台銘，兩人支持度可說是平手。

本次民調調查期間於2019年7月4日至7月8日進行，調查回收有效樣本數為2,271份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.1%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年6月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構。

(中時電子報)