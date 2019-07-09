大陸歌手黃齡發行新輯，來台宣傳，9日舉辦新歌分享會，好友楊宗緯特地錄製VCR祝福她來台發片成功，他表示黃齡心思都不在自己身上，因黃齡是個孝順的好女孩，心思都在花在爸媽身上，被問到推薦她來台的美食，楊宗緯不藏私的分享，想把她帶回家，讓黃齡品嘗楊媽媽親自料理的好味道。

而先前《聲林之王2》辦開錄記者會，製作單位這次仍力邀楊宗緯加入，盼促成他與蕭敬騰、林宥嘉大合體，卻被「已讀不回」，黃齡聽聞後，表示他們用微信聊天，沒有已讀功能，不過他滿常回訊息，打趣說：「這就代表他是喜歡女生。」

他們過去也曾與同事一起出國旅遊，她讚楊很貼心、會照顧人，外傳他們有曖昧情，是否會從朋友變情人？她笑說：「是好閨蜜，他喜歡獨處，但男友是需要多花時間陪伴、相處。」

黃齡曾擔任過楊宗緯大陸巡迴演唱會6次嘉賓，她分享有時演出服裝胸前會開比較低，小露性感，楊宗緯會很害羞、不敢直視她，她昨吐槽：「不知道是不是裝的。」

(中時 )