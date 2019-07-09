熱狗（MC HotDog）發行新專輯《廢物》，新歌〈怨偶〉與金曲歌后艾怡良合作，先前拍攝MV，熱狗當時前一天才從北京錄完《中國新說唱》返台，一大早5點起床拍MV，他表示睡眠不足、超厭世，在現場邀來許多身穿比基尼、短褲的辣妹，熱狗笑說：「那樣哪有算少，什麼都看不到，又沒露出來，不過現在拍MV很少有妹了。」

他們談到此曲在4年前就合作，卻因熱狗、張震嶽、頑童組成「兄弟本色」，熱狗的專輯才延宕至今推出，艾怡良期間也得到金曲歌后、今年奪下金曲最佳作曲人，艾怡良在現場問熱狗：「你還是很喜歡這首歌嗎？」熱狗回：「喜歡阿，公司同事也都很喜歡。」並開玩笑說：「艾怡良是金曲歌后，現在才發這首歌是賺到了。」

兩人在MV扮演諜對諜，各自身後帶著俊男美女的軍隊，棋逢敵手的情感角力遊戲，艾怡良的刁蠻與熱狗的無賴，激烈交鋒，演繹了此恨情歌。艾怡良配合度很高，接受導演組所有奇怪的要求，包括拿鞭子、丟公仔、揮舞武士刀等，甚至在導演說收工的時，她還主動提出可以再一次更好的表現，相當敬業。

(中時 )